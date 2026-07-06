Vecinos presentan resolución provincial que limita la facultad municipal sobre las riberas fluviales

La Asociación Civil Barrios Unidos por el Ambiente y el Progreso Barrial presentó formalmente ante el Concejo Deliberante y la Municipalidad de San Pedro una resolución clave de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) que frena cualquier intervención municipal no autorizada sobre las riberas fluviales. La medida busca blindar las costas locales ante posibles avances indebidos sobre bienes del dominio público.

A través de una nota firmada por la representante de la entidad, Karma Paola Cariaga, los vecinos pusieron en conocimiento de las autoridades locales los alcances de la resolución conjunta RESOC-2025-1521-GDEBA-ADA, dictada en el marco de la Ley N° 12.257 del Código de Aguas provincial.

La normativa establece, de manera taxativa, que cualquier obra, modificación material o jurídica, explotación o uso de las riberas marítimas o fluviales bonaerenses debe contar con la intervención expresa de la Autoridad del Agua de forma previa a cualquier autorización municipal. Según explicaron desde la organización civil, esta competencia provincial tiene carácter irrenunciable, incluso en aquellos casos donde la gestión de las costas haya sido cedida previamente a los municipios mediante convenios.

Desde la asociación ambientalista destacaron que la disposición es fundamental para la defensa de las costas, riberas y zonas portuarias de San Pedro, ya que el control provincial rige tanto para el dominio público hídrico como para los inmuebles lindantes.

En la presentación efectuada ante el cuerpo legislativo local, la entidad solicitó formalmente que la resolución sea incorporada al registro del Concejo Deliberante y que su contenido sea considerado de forma obligatoria al momento de analizar, aprobar o autorizar cualquier proyecto, obra o permiso que afecte las zonas hídricas del distrito. Una copia idéntica del reclamo y de la documentación respaldatoria fue ingresada simultáneamente en la mesa de entradas del Ejecutivo municipal.