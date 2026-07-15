Sugieren horario corrido para los comercios por el partido de la selección argentina

El Centro de Comercio e Industria de San Pedro sugirió a los comerciantes locales implementar una jornada de horario corrido para este miércoles, con motivo del partido que disputará esta tarde la selección argentina en el marco del Mundial de Fútbol. La entidad empresaria recomendó que las puertas de los locales permanezcan abiertas desde las 8 o 9 de la mañana hasta minutos antes de las 16, hora prevista para el inicio del encuentro mundialista.

La propuesta busca ordenar la actividad mercantil ante la inevitable caída del movimiento peatonal durante el evento deportivo y unificar criterios en el sector de cara al cese de actividades generalizado que suele registrarse en estas ocasiones.

En declaraciones al programa "Equipo de Radio", el presidente del Centro de Comercio e Industria de San Pedro, Daniel Churruarín, fundamentó la medida al señalar que creen que puede ser lo más conveniente en la parte céntrica, y que les parece sano trabajar de corrido y aprovechar las mismas horas de trabajo que otro grupo de comerciantes. Asimismo, el dirigente gremial empresario reconoció el impacto cultural de la competencia al afirmar que somos un país muy futbolero y se para todo cuando juega la selección.

Churruarín también se refirió a las asimetrías habituales en las franjas de atención dentro del distrito, explicando que por más que estén en distinta época y abran o cerremos más temprano, no todos los comercios abren y cierran al mismo horario. Al respecto, consideró que ese es un punto en el que tendrían que trabajar, porque la gente sale al centro a hacer las compras y se encuentra con diferentes realidades comerciales según la zona.

Al describir el panorama de la actividad local, el titular de la cámara mercantil detalló que se observa una gran disparidad, ya que existe un mercado de barrio que por ahí abre a las 7 de la mañana y otro que abre más tarde. En ese sentido, reiteró que si bien el horario sugerido es de 8 o 9 a 16, la experiencia indica que un rato antes es un caos porque la gente quiere llegar a ver el partido, por lo que se aconseja anticipar los cierres para evitar complicaciones logísticas de último momento.