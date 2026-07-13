Sociedad Rural adhiere al documento de rechazo a la entrega de bienes municipales para pagar la deuda con Ashira
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La Sociedad Rural de San Pedro formalizó su adhesión al documento elaborado por vecinos y contribuyentes de la comunidad, mediante el cual se manifiesta un enérgico rechazo ante la posibilidad de que la Municipalidad transfiera bienes del patrimonio público con el objetivo de saldar las deudas financieras mantenidas con la empresa Ashira.
A través de su posicionamiento institucional, los representantes del sector agropecuario subrayaron que "el patrimonio público constituye un activo estratégico de toda la comunidad" y que, por lo tanto, cualquier decisión que implique su desprendimiento debe ser analizada con la máxima responsabilidad, privilegiando siempre el interés general y la búsqueda de soluciones "que no comprometan los recursos de las futuras generaciones".
Por este motivo, la organización acompañó el planteo e instó de manera conjunta al Departamento Ejecutivo y al Honorable Concejo Deliberante a "arbitrar las alternativas necesarias para resolver la situación financiera existente sin recurrir a la enajenación de bienes municipales", con el objetivo prioritario de terminar preservando de esta manera "el patrimonio de todos los sampedrinos".
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