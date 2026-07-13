Siniestro vial y fuga: buscan testigos tras el violento choque a un joven que permanece en terapia intensiva



La familia Astorga apela a la solidaridad de la comunidad de manera urgente para identificar al conductor de un automóvil que, La familia Astorga apela a la solidaridad de la comunidad de manera urgente para identificar al conductor de un automóvil que, durante la madrugada de este domingo, atropelló a un joven en la intersección de Bulevar Moreno y Combate de Obligado y se dio a la fuga sin prestar asistencia a los afectados.

El siniestro vial aconteció alrededor de la 1:00 de la mañana. Según denunciaron los familiares directos de la víctima, el automovilista embistió al peatón y continuó su marcha inmediatamente.





A pesar de encontrarse en estado de shock, con serias lesiones y el temor propio del momento, el damnificado logró reincorporarse por sus propios medios y caminar hasta su domicilio particular para dar aviso y solicitar el auxilio correspondiente. Debido a la gravedad de los traumatismos sufridos, actualmente permanece internado en la sala de terapia intensiva de un centro asistencial de salud, donde pelea por su recuperación en medio de horas de profunda angustia para su entorno cercano.

La búsqueda de datos se centra específicamente en un automóvil Volkswagen Gol de modelo antiguo, descripto como un rodado de uso familiar y de color gris. Asimismo, la familia intenta localizar de forma prioritaria a testigos claves que presenciaron el hecho, entre ellos a una mujer que circulaba en bicicleta acompañada por un niño pequeños y que presuntamente también habría resultado embestida por el mismo rodado, como así también a un transeúnte que observó toda la secuencia e intentó intervenir activamente para frenar el vehículo al momento del escape.

Por este motivo, se solicita encarecidamente a todos los vecinos y comerciantes de la zona de Bulevar Moreno y Combate de Obligado que cuenten con cámaras de seguridad particulares o comerciales que revisen los registros fílmicos de ese horario para intentar captar el paso del auto. Cualquier persona que pueda aportar imágenes, datos de identidad del conductor o información sobre el paradero de los testigos solicitados puede comunicarse de manera privada con la familia para colaborar con el esclarecimiento del hecho.