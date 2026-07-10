Secuestran una motocicleta conducida por un menor que circulaba con escape antirreglamentario

Un nuevo operativo de control vehicular en San Pedro culminó con el secuestro de una motocicleta que circulaba de manera irregular. El procedimiento se registró este jueves en la intersección de las calles 25 de Mayo y Güemes, donde el personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, con el apoyo de efectivos policiales, interceptó el rodado.

Al momento de la inspección, las autoridades constataron que el vehículo era conducido por un menor de edad. Asimismo, el rodado estaba equipado con un escape antirreglamentario y se encontraba realizando contraexplosiones en la vía pública. Al solicitar la documentación correspondiente, los agentes comprobaron que el conductor carecía de los papeles obligatorios para circular.

Ante estas infracciones, la motocicleta fue retenida inmediatamente y quedó alojada a disposición del Juzgado de Faltas local para que se determinen las sanciones pertinentes.

Este procedimiento forma parte de una serie de tareas preventivas que la Dirección de Tránsito viene profundizando en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades locales señalaron que estos operativos buscan dar respuesta a las constantes quejas de los vecinos por los ruidos molestos que generan este tipo de caños de escape, al tiempo que se intenta reforzar el ordenamiento urbano y la seguridad vial general.