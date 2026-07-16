San Pedro denunció penalmente ante la Justicia Federal los incendios en la zona de islas

La presentación judicial da continuidad a las actuaciones que el Municipio viene llevando adelante desde que se detectaron los primeros focos ígneos durante la noche del 7 y la madrugada del 8 de julio pasados. A pesar de que el fuego se originó fuera de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el desplazamiento del humo hacia San Pedro afectó de manera directa el medio ambiente, la visibilidad en las rutas y la calidad del aire en diversos sectores del Partido.

Desde el inicio de la contingencia, la comuna dio intervención al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de sus organismos competentes. En ese marco, la Dirección Provincial de Riesgos y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad bonaerense, realizó un relevamiento técnico detallado. Este estudio permitió detectar siete puntos calientes en el sector insular ubicado frente a las costas de San Pedro y estimar en aproximadamente 1.484 hectáreas la superficie alcanzada por el fuego.

Dicho informe técnico, que incluye registros fotográficos y mediciones satelitales, fue incorporado como prueba clave en la denuncia penal. En paralelo, la Dirección Provincial de Defensa Civil manifestó formalmente su disposición para colaborar operativamente en el territorio en caso de ser requerida por las autoridades entrerrianas.

La investigación comunal también detectó otro foco activo frente a la histórica localidad de Vuelta de Obligado, situado a 16,88 kilómetros en línea recta del incendio registrado frente a la cabecera del partido. La geolocalización de ambos focos explica técnicamente por qué el humo cubrió de manera generalizada distintos sectores de San Pedro.

A partir de esta presentación en los tribunales federales, el Municipio solicitó que la provincia de Entre Ríos informe con urgencia quiénes son los propietarios, arrendatarios o responsables de la explotación de los campos donde se produjeron los incendios. Asimismo, se requirió al Servicio Meteorológico Nacional un reporte sobre las condiciones de viento y dispersión atmosférica registradas durante las jornadas afectadas, elementos que se sumarán a los informes elaborados por las direcciones de Defensa Civil y de Ambiente locales.

Los hechos fueron denunciados bajo el posible encuadre de delitos contra la seguridad pública y por eventuales infracciones a la legislación nacional sobre manejo del fuego y la prohibición de quemas sin autorización previa, quedando la calificación legal definitiva en manos de las autoridades judiciales.

Esta nueva acción penal se complementa con la demanda preventiva por daño ambiental que el Municipio de San Pedro ya mantiene en trámite contra la Provincia de Entre Ríos ante la Justicia Federal en el fuero civil. Desde el Gobierno Municipal aseguraron que continuarán trabajando en conjunto con la administración bonaerense para aportar pruebas, avanzar en la individualización de los responsables y lograr que se adopten medidas de fondo que eviten la repetición de estos episodios de contaminación.

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal para que se investiguen los incendios registrados en la zona de islas pertenecientes a la provincia de Entre Ríos y se determine a los responsables de las quemas que afectaron severamente a esta localidad bonaerense.