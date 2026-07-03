Salazar participó de un nuevo encuentro del Movimiento Derecho al Futuro junto al Gobernador Axel Kicillof

El intendente Cecilio Salazar participó este jueves de un nuevo encuentro del Movimiento Derecho al Futuro desarrollado en la ciudad de La Plata, el cual estuvo encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Al evaluar los alcances de la jornada y el panorama político actual, el jefe comunal sampedrino remarcó la importancia de consolidar los espacios de discusión interna. Al respecto, Salazar afirmó: "Pensar y debatir estrategias conjuntas es fundamental en este complejo contexto y pensando en los desafíos de la Argentina que se viene".

En ese mismo sentido, el mandatario local enfatizó la necesidad de proyectar una propuesta superadora de cara al escenario nacional, manifestando de manera contundente: "Estamos convencidos que hay otro camino, otro país posible".

Hacia el cierre de su intervención, el intendente hizo un fuerte llamado a la cohesión de los diferentes sectores políticos afines, concluyendo en que "este tiempo nos exige dejar de lado las diferencias para fortalecer la unidad y construir una alternativa real, capaz de representar las necesidades y las esperanzas de todos los argentinos".