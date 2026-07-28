Salazar participó de un encuentro con la Vicegobernadora Magario en el Banco Provincia por líneas de crédito para gestión municipal

El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y más de 30 jefes interinos y jefas municipales de diversos puntos del territorio provincial.

Durante la jornada, las autoridades provinciales y locales repasaron las distintas líneas de financiamiento, beneficios e instrumentos técnicos que el banco público mantiene vigentes tanto para la comunidad como para los 135 municipios que integran la provincia.

Tras la actividad, Salazar destacó la importancia del "acompañamiento continuo de la banca pública en una coyuntura compleja y ponderó la articulación directa entre el municipio y la administración bonaerense para brindar respuestas a la comunidad local".

El jefe comunal remarcó además que "el trabajo coordinado codo a codo con el Gobierno provincial resulta fundamental para concretar soluciones efectivas y responder a las demandas cotidianas de las familias sampedrinas".

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, formó parte de una reunión de trabajo desarrollada en la Casa Matriz del Banco Provincia, donde se analizaron las herramientas crediticias y el respaldo financiero que la entidad pública ofrece a los distritos bonaerenses en el actual contexto económico.