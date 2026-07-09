Recuperan una histórica medalla acuñada hace 110 años en homenaje a Fray Cayetano Rodríguez

En el marco de las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia nacional, el Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro anunció la recuperación de una valiosa medalla histórica acuñada en 1916 con motivo del primer centenario de la gesta patria del 9 de Julio de 1816.

La pieza, que constituye un doble homenaje a la fecha patria y a la figura de Fray Cayetano José Rodríguez, fue rescatada por los miembros de la entidad tras ser localizada en una plataforma de ventas en línea, impidiendo así la pérdida de un eslabón clave del patrimonio local y nacional.

El objeto fue impulsado originalmente por la Municipalidad de San Pedro para conmemorar los primeros cien años de la emancipación. En su anverso, la medalla exhibe la imagen grabada del prócer sampedrino, quien tuvo un rol destacado en el Congreso de Tucumán, acompañada por la inscripción: "Fray Cayetano José Rodríguez Diputado Autor del Acta de la Independencia-Nació en San Pedro en 1761".

En el reverso, la acuñación presenta el escudo de San Pedro junto a la leyenda institucional que reza: "La ciudad de San Pedro (Bs As) en el primer centenario del congreso de Tucumán-1816-9 de julio-1916".

Según detallaron los especialistas del Grupo Conservacionista, la histórica pieza está tallada en relieve, posee un diámetro de 30 milímetros, un espesor de 3 milímetros y un peso aproximado de 12 gramos.

A pesar del paso del tiempo, la medalla se encuentra en un óptimo estado de conservación. Tras su rescate y catalogación, las autoridades confirmaron que la pieza ya fue incorporada formalmente al patrimonio de objetos históricos custodiados por el Archivo del Museo Paleontológico de la ciudad, donde quedará resguardada para el acceso y conocimiento de las futuras generaciones.