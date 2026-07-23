Protesta de trabajadores y gremios frente al Municipio

Trabajadores municipales y dirigentes de ATE, STM, UPCN y CICOP iniciaron esta mañana una protesta frente a la Municipalidad a la espera de que se haga efectivo el depósito del medio aguinaldo.

La medida se enmarca en la extensión del paro de actividades convocado por los tres gremios que representan a los municipales y el sindicato que agrupa a los profesionales de la carrera médico hospitalaria.

Desde el Ejecutivo Municipal anunciaron que el aguinaldo será depositado este jueves e impactará en las próximas horas en las cuentas sueldo. Al mismo tiempo, el Intendente Salazar y el Secretario de Hacienda, Roberto Borgo, se reúnen con el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López.



