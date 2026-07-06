Paro de municipales por 48 horas en medio de una paritaria trabada y dudas sobre el aguinaldo

Los gremios de empleados municipales iniciarán este martes un paro de actividades por 48 horas en reclazo a la última oferta salarial del Ejecutivo y ante la falta de fondos para abonar el medio aguinaldo. La huelga, que se extenderá hasta el miércoles inclusive, confluirá de manera simultánea con una medida de fuerza ya programada por los médicos enrolados en Cicop.

La decisión sindical se adoptó luego de que las autoridades admitieran en la Mesa de Relaciones Laborales que los haberes mensuales se depositarán este martes mediante un descubierto bancario del Banco Provincia gestionado por el Intendente Cecilio Salazar y el Secretario de Economía Roberto Borgo.

Además, como se preveía desde hace meses en función del recorte en los fondos coparticipables de Nación a Provincia y, en consecuencia, a los municipios, aún no están asegurados los recursos para cumplir con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El Ejecutivo supeditó la cancelación del medio aguinaldo a la confirmación de una asistencia financiera gestionada ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que, de concretarse esa ayuda, el aguinaldo recién se abonaría en algún momento a partir de la próxima semana.

El malestar de los representantes de los trabajadores se profundizó además por el desacuerdo en la discusión paritaria. Los sindicatos rechazaron unánimemente una propuesta oficial que consistía en un incremento del 5 por ciento para agosto, a cobrarse en septiembre, cifra muy alejada de las pretensiones de las organizaciones.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) exigen una recomposición salarial del entre el 15 y el 20 por ciento, a pagarse en dos cuotas, mientras el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) elevó un pedido del 30 por ciento.