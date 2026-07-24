Otro taxista fue víctima de un violento asalto bajo la modalidad "piraña"

Un nuevo hecho de inseguridad bajo la modalidad "piraña" tuvo como víctima a un taxista, en lo que representa el tercer asalto de características similares ocurrido en pocos días y el segundo contra la misma unidad.

El episodio se registró anoche en inmediaciones de Benefactoras Sampedrinas al 300, cuando el chofer arribó a la dirección pactada donde lo aguardaban tres jóvenes. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, tras la llegada del vehículo, otros dos individuos que permanecían ocultos en el predio de la ex cancha de Municipales se sumaron de manera repentina al ataque.

Los cinco delincuentes rodearon el automóvil, amenazaron al conductor con un arma de fuego y lo agredieron físicamente para sustraerle su teléfono celular, dinero en efectivo y diversas pertenencias personales, tras lo cual se dieron a la fuga.

La víctima fue asistida en el Hospital Subzonal Emilio Ruffa para su atención médica.