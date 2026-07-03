Municipales cobrarán sueldos el martes, aún no hay fecha para el aguinaldo y no hubo acuerdo por los aumentos

Las autoridades municipales de San Pedro confirmaron oficialmente que los trabajadores de la comuna percibirán sus haberes correspondientes el próximo. La medida, que ya había sido adelantada a las representaciones gremiales durante la última reunión paritaria, quedó ratificada en las primeras horas de este viernes luego de habilitarse las gestiones bancarias necesarias para que el Ejecutivo local pueda afrontar el pago de los sueldos.

En paralelo, la administración local aguarda los resultados de las gestiones urgentes que el intendente Cecilio Salazar y el secretario de Economía, Roberto Borgo, llevaron adelante ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de asegurar los fondos para el pago del medio aguinaldo. La coyuntura que afecta a San Pedro se inscribe en un escenario complejo que comparten decenas de municipios de todo el territorio bonaerense e incluso la propia gestión provincial, derivado directamente de la retención de fondos coparticipables por parte de la Nación.

Por otra parte, el panorama gremial sumó tensión y se evalúa la concreción de medidas de fuerza para la próxima semana. Al malestar por el retraso en la liquidación del Sueldo Anual Complementario se añade la falta de entendimiento en la paritaria salarial. El Departamento Ejecutivo ofreció un incremento del 5% pagadero en agosto, una propuesta que quedó muy lejos de las pretensiones de los sindicatos, quienes exigen una recomposición con un piso del 15% a distribuirse entre los meses de julio y agosto.