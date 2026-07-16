Los municipales continuarán con el paro de actividades este viernes

Los trabajadores municipales continuarán este viernes con la medida de fuerza que se inició el miércoles.

Así fue decidido en las asambleas que se desarrollaron en las últimas horas, ante la demora en el pago del medio aguinaldo y "la falta de respuesta del Ejecutivo".

Esta semana, el Intendente Cecilio Salazar reconoció como legítimo el reclamo por el retraso que se generó en la imposibilidad de afrontar el costo laboral en tiempo y forma con fondos propios del Municipio. A la espera de una respuesta sobre una posible transferencia desde Provincia, Salazar confirmó que desde la Secretaría de Economía se trabaja en las herramientas que permitan afrontar el pago en las próximas horas.



