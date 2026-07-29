LALCEC lanza un espacio gratuito de acompañamiento para pacientes oncológicos

La iniciativa estará bajo la coordinación de la psicóloga Estefanía Chiorazo y se plantea como un ámbito de contención, diálogo y escucha mutua para acompañar el proceso de tratamiento de los participantes.

Según informaron desde la institución, los encuentros se llevarán a cabo de manera quincenal, los días viernes en el horario de 14:30 a 16:00, en la sede ubicada en Almafuerte 620, en la ciudad de San Pedro.

La actividad es completamente gratuita y abierta a la comunidad. Quienes deseen obtener más información o inscribirse para participar pueden comunicarse previamente al teléfono 428120.

La sede local de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) pondrá en marcha el próximo viernes 7 de agosto "Entre Palabras", un espacio de encuentro y acompañamiento destinado a personas que se encuentran atravesando una enfermedad oncológica.