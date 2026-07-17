La Provincia autorizó de forma provisoria a la empresa Vía Rosario para operar entre San Nicolás y Zárate

La medida se concretó a partir de una serie de gestiones impulsadas por el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, ante la cartera de Transporte bonaerense, con el objetivo de normalizar un corredor vial considerado clave para la conectividad del norte de la provincia. La resolución oficial busca mitigar las dificultades de movilidad de miles de habitantes de la región que utilizan este trayecto de manera diaria.

Según lo establecido en la disposición provincial, la prestataria deberá cumplimentar de manera perentoria, en un plazo de 48 horas, la habilitación formal de cinco unidades destinadas al recorrido. Asimismo, la firma tiene la obligación de presentar la nómina completa del personal de conducción que estará afectado a las tareas, requisitos indispensables para el inicio efectivo de las operaciones.

Desde la administración municipal de San Pedro destacaron que la articulación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires permite ofrecer una solución a una demanda histórica de este corredor. El restablecimiento de la traza beneficia directamente a estudiantes, trabajadores y familias de las distintas localidades alcanzadas por la prestación del servicio.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires otorgó una autorización provisoria por el plazo de un año a la empresa Vía Rosario S.R.L. para la explotación del servicio de transporte público de pasajeros de la Línea 228D, el cual une las ciudades de San Nicolás y Zárate, con un recorrido que atraviesa los distritos de Ramallo, San Pedro y Baradero.