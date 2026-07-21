La Agrupación "Movimiento Derecho al Futuro" presentó su primer documento: "El camino hoy es organizar la esperanza"

La agrupación "Movimiento Derecho al Futuro San Pedro" hizo público su primer documento político titulado "El camino hoy es organizar la esperanza", mediante el cual sentó las bases conceptuales para la construcción de una alternativa política dentro del distrito.

El espacio, que reúne a dirigentes históricos del peronismo local, ex funcionarios locales y provinciales, ex concejales, dirigentes gremiales y referentes sociales, viene manteniendo encuentros de trabajo desde hace varios meses y anunció que en las próximas jornadas fijará postura sobre los principales temas de debate de la agenda municipal.

En el escrito presentado, la agrupación analiza el contexto actual al señalar que se viven "tiempos extraños" en los que "nunca hubo tanta información y, sin embargo, cada día cuesta más comprender lo que nos sucede como pueblo", al tiempo que cuestionan las políticas nacionales al afirmar que "nos arrebataron derechos que creímos indiscutibles" bajo una postura que considera que la libertad planteada por el contexto actual "solo sirve para consagrar 'el sálvese quien pueda' y la desintegración de nuestra patria".

Ante el alejamiento ciudadano de la actividad política, el sector descartó la resignación como alternativa y rechazó "administrar miseria" o implementar "parches tibios". De cara al plano local, el texto sostiene que la propuesta consiste en "trabajar en la reconstrucción de las condiciones concretas que hagan posible que cada familia pueda proyectar un futuro con dignidad", situando el análisis en los barrios, la ciudad, la región y el país.

El pronunciamiento enfatiza la necesidad de articular el Estado y la comunidad para mejorar la vida cotidiana de quienes trabajan, estudian y construyen el país diariamente, postulando la organización como herramienta central dado que "nadie se salva solo". En ese marco, definen al trabajo como ordenador social, a la educación pública como acceso a la emancipación y a la producción nacional y regional como motor económico.

En el tramo final del documento, los integrantes manifestaron que el espacio no fue concebido para "representar el enojo", ni para "proponer o fomentar el odio para hacer negocio con la bronca". Asimismo, aclararon que no se estructuran como un club de amigos ni como una agencia electoral, sino que buscan abrir ámbitos de debate, formación y construcción colectiva integrados por "mujeres y hombres de trabajo congregados por una misma convicción: organizar la esperanza en movimiento hacia el futuro".

Este es el texto completo:

"EL CAMINO HOY ES ORGANIZAR LA ESPERANZA

Vivimos unos tiempos extraños. Nunca hubo tanta información y, sin embargo, cada día cuesta mas comprender lo que nos sucede como pueblo. Nunca estuvimos tan conectados y, al mismo tiempo, tan fragmentados y vulnerables .

Nos arrebataron derechos que creímos indiscutibles. Nos hablan de una supuesta libertad que solo sirve para consagrar “el salvese quien pueda” y la desintegración de nuestra patria.

Muchos compatriotas se han alejado de la política, o ya no esperan nada de ella. Los que aún tenemos memoria de un País con justicia social, soberanía política e independencia económica no podemos permitirnos bajar los brazos. Resignarnos no es opcion .

No proponemos administrar miseria, ni poner parches tibios. Nuestra Propuesta Política local, es trabajar en la reconstrucción de las condiciones concretas, que hagan posible que cada familia pueda proyectar un futuro con dignidad, pensamos el presente de todos con los pies en nuestros barrios, nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país.

El estado y la comunidad deben articularse para facilitar y mejorar la vida cotidiana de los que trabajan, estudian, de los que cuidan, de los que construyen nuestro país todos los días. Y para que los que no tienen hoy esos derechos lo alcancen de manera inmediata. Nadie se salva solo y la organización es la herramienta fundamental.

Creemos en el trabajo como ordenador social, en la cultura como aquella que moldea nuestra identidad como pueblo, en la educación pública como acceso a horizontes de emancipación para todos, en la producción nacional y regional como motor de la economía, y en la solidaridad como espíritu de una convivencia pacífica e integradora.

No queremos representar el enojo. No hemos nacido solo como oposición a alguien. No vamos a proponer o fomentar el odio para hacer negocio con la bronca.

No somos un club de amigos, ni una agencia electoral. Perseguimos el bien común. Una comunidad no se organiza solo y únicamente desde arriba.

Buscamos abrir espacios de comunicación, debate y confrontación de ideas constructivas, formación y capacitación político técnica para el crecimiento con participación y construcción colectiva.

Somos mujeres y hombres de trabajo., con historias diferentes, congregados por una misma convicción: Organizar la esperanza en movimiento hacia el futuro.

San Pedro, julio de 2026.-

AGRUPACION MOVIMIENTO AL FUTURO SAN PEDRO"



