El SENASA dictó en San Pedro el primer Taller Nacional de Referentes de Viveros

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realizó en San Pedro su primer Taller Nacional de Referentes de Viveros, una instancia estratégica orientada a consolidar la implementación del nuevo marco regulatorio del Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación Vegetal.

La actividad reunió a profesionales de los centros regionales del organismo sanitario responsables de la fiscalización y el control del material de propagación vegetal. El encuentro tuvo como ejes principales unificar criterios de trabajo, fortalecer las capacidades técnicas y consolidar una red nacional de referentes para asegurar una aplicación homogénea de la normativa en todo el territorio nacional.

Desde el organismo explicaron que esta labor se traduce en beneficios concretos para el sector viverista, debido a que favorece procesos de fiscalización más previsibles y transparentes. Asimismo, la iniciativa busca mejorar la trazabilidad del material vegetal y promover condiciones equitativas para los operadores, impulsando la producción y comercialización de plantas con mayores garantías sanitarias y de calidad.

Durante las jornadas se expusieron los principales cambios introducidos por la Resolución SENASA N° 64/2026, normativa que modernizó el sistema regulatorio a través de nuevas herramientas de gestión, mejoras en los procedimientos de control y desarrollos tecnológicos diseñados para optimizar el seguimiento de las actividades.

Además de las disertaciones técnicas, los participantes intercambiaron experiencias sobre problemáticas operativas locales, analizaron casos de fiscalización recientes y avanzaron en el establecimiento de criterios comunes para el control de los operadores inscriptos en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación Vegetal (RENFO).

El encuentro contó también con la participación de la Cámara de Viveristas, Floricultores y Afines del Noreste de la Provincia de Buenos Aires. Los representantes del sector privado aportaron la mirada de los productores y formaron parte del intercambio sobre los desafíos y oportunidades actuales de la actividad viverista en la región.

Como parte del programa oficial, los asistentes realizaron una visita técnica a distintos establecimientos ubicados en el ámbito del Centro Regional Buenos Aires Norte del SENASA. En las recorridas, los profesionales observaron la aplicación práctica de los criterios de fiscalización y conocieron diversos sistemas de producción y comercialización de material de propagación vegetal.

Con este primer taller federal, el SENASA apunta a fortalecer una red técnica que contribuya a proteger la sanidad vegetal, mejorar la calidad del material de propagación y acompañar el desarrollo de un sector viverista competitivo, transparente y sustentable en todo el país.