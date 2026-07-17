El Municipio reconoció formalmente a "Familias TGD Padres TEA" como Entidad de Bien Público

El municipio de San Pedro reconoció oficialmente como Entidad de Bien Público a la organización "Familias TGD Padres TEA - Red Federal", en un acto que destaca el respaldo institucional a las agrupaciones vecinales que trabajan en el acompañamiento social y comunitario.

La entrega del decreto municipal 0469/2026 se concretó este viernes durante un encuentro encabezado por la secretaria de Gobierno local, Candelaria Cuscuela, quien recibió en el palacio municipal a las referentes de la entidad, Laura Almirón y María Luz Morales.

Desde el Departamento Ejecutivo local señalaron que la medida responde de manera directa a una decisión política del intendente Cecilio Salazar. El objetivo de la gestión es validar y apoyar activamente a las instituciones del partido que cumplen un rol fundamental en la contención y el asesoramiento de las familias de la comunidad.

Con este reconocimiento formal, la organización "Familias TGD Padres TEA" da un paso clave para consolidar su estructura institucional en San Pedro, lo que les permitirá acceder a nuevas herramientas de gestión y fortalecer su labor de concientización y apoyo en torno a los Trastornos del Espectro Autista.