La Provincia autorizó de forma provisoria a la empresa Vía Rosario para operar entre San Nicolás y Zárate

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires otorgó una autorización provisoria por el plazo de un año a la empresa Vía Rosario S.R.L. para la explotación del servicio de transporte público de pasajeros de la Línea 228D, el cual une las ciudades de San Nicolás y Zárate, con un recorrido que atraviesa los distritos de Ramallo, San Pedro y Baradero. La medida se concretó a partir de una serie de gestiones impulsadas por el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, ante la cartera de Transporte bonaerense, con el objetivo de normalizar un corredor vial considerado clave para la conectividad del norte de la provincia. La resolución oficial busca mitigar las dificultades de movilidad de miles de habitantes de la región que utilizan este trayecto de manera diaria. Según lo establecido en la disposición provincial, la prestataria deberá cumplimentar de manera perentoria, en un plazo de 48 horas, la habilitación formal de cinco unidades destinadas al recorrido. Asimi...

El Municipio reconoció formalmente a "Familias TGD Padres TEA" como Entidad de Bien Público

 


El municipio de San Pedro reconoció oficialmente como Entidad de Bien Público a la organización "Familias TGD Padres TEA - Red Federal", en un acto que destaca el respaldo institucional a las agrupaciones vecinales que trabajan en el acompañamiento social y comunitario.

La entrega del decreto municipal 0469/2026 se concretó este viernes durante un encuentro encabezado por la secretaria de Gobierno local, Candelaria Cuscuela, quien recibió en el palacio municipal a las referentes de la entidad, Laura Almirón y María Luz Morales.

Desde el Departamento Ejecutivo local señalaron que la medida responde de manera directa a una decisión política del intendente Cecilio Salazar. El objetivo de la gestión es validar y apoyar activamente a las instituciones del partido que cumplen un rol fundamental en la contención y el asesoramiento de las familias de la comunidad.

Con este reconocimiento formal, la organización "Familias TGD Padres TEA" da un paso clave para consolidar su estructura institucional en San Pedro, lo que les permitirá acceder a nuevas herramientas de gestión y fortalecer su labor de concientización y apoyo en torno a los Trastornos del Espectro Autista.