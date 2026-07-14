Daños e intento de robo en un comercio céntrico a media tarde

Un intento de robo y actos de vandalismo registrados en un comercio de venta de pañales e insumos infantiles, ubicado en las inmediaciones de las calles Güemes y 25 de Mayo, reavivaron el reclamo de mayor seguridad por parte de los propietarios de locales de la zona.

El damnificado por el hecho es Juan Gutiérrez, propietario del comercio afectado y referente del colectivo Comerciantes Unidos de la ciudad, quien relató los momentos de tensión vividos tras el aviso del hecho. "Fui alertado por una vecina y llegué diez minutos después. Me encontré con el hecho consumado. Ya habían forzado un vidrio lateral del negocio y tirado todas las cosas", detalló el comerciante.

La preocupación del sector radica principalmente en la impunidad con la que actuaron los involucrados, dado que el episodio ocurrió en un horario de intensa actividad y en una zona de alta circulación peatonal. "Lo que a nosotros nos preocupa es que es un horario que todavía no había cerrado. Hay mucha circulación de gente por ese lugar, y chicos que van y vienen de la escuela. Fui a las cámaras y nunca pasó un móvil ni antes ni después", lamentó Gutiérrez.

En ese sentido, el referente comercial apuntó contra la falta de presencia policial en las calles céntricas y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades municipales de seguridad. "Lo preocupante es que estamos en el horario de cierre bancario y no sé cuál es el diagrama que tiene de patrullajes el Secretario de Seguridad. Se nos dijo que iban a patrullar en el centro las motos pero nunca las vimos", cuestionó.

Finalmente, Gutiérrez se refirió a los autores del ataque y a la violenta reacción que tuvieron al ser descubiertos en pleno hecho delictivo. "Por suerte no pasó a mayores. Son chicos de entre 13 y 15 años, según testigos", indicó, al tiempo que confirmó las medidas legales que tomará tras el violento episodio: "Hoy voy a hacer la denuncia correspondiente. A la vecina que los vio le tiraron piedras y le dijeron de todo".