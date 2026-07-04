Cuatro dotaciones de bomberos combatieron un importante incendio en un predio cercano a la Central Termoeléctrica

Cuatro dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios combatieron un voraz incendio desatado en un predio ubicado detrás de la Central Termoeléctrica ubicada en la Ruta 191.

Las llamas afectaron una gran cantidad de desechos plásticos, cubiertas y troncos, amenazando con extenderse hacia campos de cultivo linderos.

El siniestro se originó en un sector de acopio de desperdicios plásticos pertenecientes a una fábrica situada en las inmediaciones del predio de la Sociedad Rural. La alta combustibilidad de los materiales, sumada a las condiciones climáticas, generó un foco ígneo de proporciones que demandó el rápido despliegue del personal de emergencias.

Ante el avance del fuego, las dotaciones de bomberos concentraron sus esfuerzos en cortar la línea del siniestro para evitar que las llamas se propagaran hacia los terrenos adyacentes, debido al riesgo inminente de que alcanzaran un lote con rastrojo de maíz por un lado y un campo con plantaciones de maíz del otro. Tras una intensa labor, el personal logró controlar la situación y circunscribir el peligro en la zona afectada.