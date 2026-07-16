Cinco aprehendidos tras intentar cometer un asalto con armas blancas y una réplica



Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aprehendidas por personal policial en la intersección de las calles Ansaloni y Alvarado tras intentar cometer un asalto a mano armada en la vía pública. La intervención de los efectivos se concretó tras un alerta recibido a través del servicio de emergencias 911, lo que permitió interceptar a los sospechosos mientras intentaban darse a la fuga. Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aprehendidas por personal policial en la intersección de las calles Ansaloni y Alvarado tras intentar cometer un asalto a mano armada en la vía pública. La intervención de los efectivos se concretó tras un alerta recibido a través del servicio de emergencias 911, lo que permitió interceptar a los sospechosos mientras intentaban darse a la fuga.

De acuerdo a la información oficial, el grupo interceptado estaba compuesto por dos adolescentes de entre 14 y 16 años y tres sujetos mayores de edad. Momentos antes de la detención, los involucrados habían abordado a un joven de 25 años con intenciones de robo, intimidándolo con armas blancas y una réplica de arma de fuego, aunque finalmente no lograron concretar la sustracción de sus pertenencias.

Durante el procedimiento policial se procedió al secuestro de la réplica utilizada en el hecho. En el caso tomó intervención la Fiscalía del Joven, desde donde se dispuso la notificación de la causa y la posterior entrega de los menores a sus adultos responsables, mientras que los tres imputados mayores de edad permanecen alojados en el sector de calabozos a disposición de la Justicia.