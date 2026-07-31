Charla sobre la vida de San Martín antes de 1812 en el Museo Histórico Municipal

La Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro anunció la realización de la conferencia titulada “La vida de San Martín antes de su llegada a la Argentina 1812”, en el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario del fallecimiento del prócer nacional.

La disertación se llevará a cabo el martes 4 de agosto a partir de las 14:30 en las instalaciones del Museo Histórico "Fray José María Bottaro" y estará abierta a la participación de instituciones locales, profesionales del área, equipos de trabajo y público en general.

El encuentro contará con la exposición del doctor e ingeniero agrónomo Osvaldo Valenzuela, quien analizará el contexto, la formación militar y la trayectoria personal de José de San Martín durante sus años en Europa, con anterioridad a su retorno al río de la Plata para sumarse a la gesta emancipadora.