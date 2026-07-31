Charla sobre la vida de San Martín antes de 1812 en el Museo Histórico Municipal

El Municipio de San Pedro completó con éxito la primera campaña municipal de recepción y recupero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), una iniciativa desarrollada durante los meses de junio y julio que permitió recolectar un total de 2.373,7 kilos de materiales en desuso en todo el Partido. La propuesta, llevada adelante a través de la Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, se organizó en dos etapas territoriales. La primera fase se desplegó en distintos sectores de la ciudad cabecera, instalando puntos de recepción en las inmediaciones de la Escuela Normal, la Escuela Industrial, Plaza Constitución y el barrio San Javier. Posteriormente, la campaña extendió su cobertura hacia las localidades de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía, Pueblo Doyle y Vuelta de Obligado. Durante el último traslado logístico, se enviaron 417,4 kilos correspondientes a lo acopiado en las delegaciones del interior del distrito, completando así la e...
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La Asociación de Amigos del Centro de Estudios Históricos de San Pedro anunció la realización de la conferencia titulada “La vida de San Martín antes de su llegada a la Argentina 1812”, en el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario del fallecimiento del prócer nacional.
La disertación se llevará a cabo el martes 4 de agosto a partir de las 14:30 en las instalaciones del Museo Histórico "Fray José María Bottaro" y estará abierta a la participación de instituciones locales, profesionales del área, equipos de trabajo y público en general.
El encuentro contará con la exposición del doctor e ingeniero agrónomo Osvaldo Valenzuela, quien analizará el contexto, la formación militar y la trayectoria personal de José de San Martín durante sus años en Europa, con anterioridad a su retorno al río de la Plata para sumarse a la gesta emancipadora.
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