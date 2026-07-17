Cambios en el gabinete: Antonella Marino en Salud y Juan Carlos Agüero en Seguridad

El intendente Cecilio Salazar, oficializó una serie de cambios en el gabinete municipal que alcanzan a las áreas de Salud y Seguridad, en el marco de una reorganización del equipo de gestión.

Las designaciones fueron definidas luego de distintas reuniones mantenidas por el jefe comunal con los nuevos funcionarios, en las que se abordaron los principales desafíos de cada área y se establecieron los lineamientos de trabajo para esta nueva etapa de gestión.

En materia de Salud, la doctora Antonella Marino asumirá al frente de la Secretaría de Salud, mientras que el doctor Diego Luque hará lo propio en la Dirección del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

Durante los encuentros, el intendente remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la articulación entre el Hospital y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en un contexto de creciente demanda de atención y de recortes por parte del Gobierno Nacional, con el objetivo de seguir brindando respuestas de calidad a los vecinos.

Por su parte, Juan Carlos Agüero asumirá como secretario de Seguridad. En la reunión de trabajo se analizaron las principales demandas de la comunidad en materia de prevención y seguridad, y se definió una agenda orientada a profundizar el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y las distintas áreas municipales, promoviendo una presencia permanente del Estado en el territorio.

Finalmente, el intendente Salazar destacó la importancia de mantener un contacto directo con los vecinos para dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad, a partir de un trabajo articulado entre todas las áreas del Municipio.