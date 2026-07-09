"Calle Patria", un festival con espectáculos, gastronomía y concursos este viernes y sábado

"Calle Patria", una nueva propuesta cultural y recreativa, se desarrollará este viernes 10 y sábado 11 de julio en la Plaza Constitución, a partir de las 11 horas, con acceso libre y gratuito para vecinos y turistas durante el fin de semana largo. El festival concentrará diversas actividades en pleno centro de la ciudad, combinando espectáculos artísticos, gastronomía y paseos para toda la familia.

Durante ambas jornadas, el espacio público contará con una feria de emprendedores, un patio gastronómico, un sector de inflables infantiles y una exposición de autos antiguos. La cantina del evento estará bajo la gestión del Paraná Fútbol Club, garantizando el servicio gastronómico para los asistentes.

El escenario principal se encenderá a partir de las 14 horas de cada día con una grilla de espectáculos netamente local. La programación del viernes iniciará con una clase de zumba dictada por Eugenia Novaro, para luego dar paso a las presentaciones musicales y artísticas de Pablo Ferreira, El Salón de Angelina junto a Sol Altoaguirre, Aluminé Cardozo, Juan Carlos Juárez, Baby Urban, Matías Peluchón, Oscar Díaz y un bloque de tango a cargo de Marita Sbert.

Las actividades continuarán el sábado con las exhibiciones de la Escuela de Patín de Paraná F.C. y las actuaciones de The Cowboys Stomp, La Fortinera, Jesús El Colibrí, Pialando Recuerdos, Diego Orrego y la agrupación Nuevos Caminos.

En el marco de la celebración se desarrollarán además dos certámenes que entregarán premios de 100.000 pesos. Uno de ellos estará destinado a los stands y carros gastronómicos ubicados en la plaza, mientras que el segundo será un concurso de vidrieras patrias para comercios de todos los rubros. Esta convocatoria invita a vestir los locales de celeste y blanco, y el jurado evaluará la creatividad, la tradición, la iluminación y la incorporación de elementos de la identidad sampedrina, tales como el río o las emblemáticas producciones de naranja, durazno y dulces regionales.