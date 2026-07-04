Basquet: Enorme triunfo de los Cadetes del Náutico frente a Banco Provincia en el comienzo de la Liga Federal

El equipo U15 del Club Náutico San Pedro sigue haciendo historia para el básquet de San Pedro. En el debut de la Liga Federal de Cadetes derrotaron como visitantes al poderoso Banco Provincia por 59 a 57, y dieron un paso fundamental para seguir adelante en la máxima competencia nacional de la categoría.

El encuentro disputado este sábado en el Polideportivo de City Bell abrió el triangular que otorga plazas directas e indirectas a las próximas instancias.

La figura del conjunto dirigido por Augusto Carugatti fue Sebastián Rey, con 16 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. El pivote, además, anotó el doble definitivo a 3 segundos del final. , Rafael Marzoratti (12 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 8 robos) y Mateo Marelli (13 puntos y 3 robos) destacaron en un equipo que hizo de su esfuerzo colectivo para defender y un goleo repartido sus características a lo largo de este año inolvidable.

Náutico tendrá poco tiempo para festejar antes de concentrarse en el partido de este domingo a las 11, frente a su clásico rival Náutico Zárate, también en La Plata.

En la región Sudeste también se están disputando, en paralelo, otros dos triangulares de los que saldrán futuros rivales para el Celeste. En uno compiten Argentino de Trenque Lauquen, Atlético Villegas e Independiente de General Pico y en el otro Bahiense del Norte, Quilmes de Mar del Plata y 9 de Julio de Bahía Blanca.

La Liga Federal reúne a los principales clubes del país, como Provincial de Rosario, Atenas e Instituto de Córdoba, Quimsa de Santiago del Estero, GEPU de San Luis, Ben Hur de Rafaela o Regatas de Corrientes.