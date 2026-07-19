Básquet: El U15 del Náutico dio otro paso histórico en Bahía Blanca y ya está en la Cuarta Fase del Federal

El equipo de la categoría U15 del Club Náutico sigue marcando la historia grande del básquet sampedrino. En Bahía Blanca, la capital nacional de ese deporte, el conjunto dirigido por Augusto Carugatti logró la clasificación a la Cuarta Fase de la Liga Federal de Formativas organizada por la Confederación Argentina de Básquet.

El estadio Manu Ginóbili de Bahiense del Norte, fue el escenario en donde el Celeste derrotó en la noche del sábado a Independiente de General Pico (La Pampa) por 76 a 64.

El club en donde el cuatro veces campeón de la NBA dio sus primeros pasos es sede del triangular de la Segunda Fase de la Región Sudeste, que otorga dos plazas directas para el interregional.

Cinco jugadores alcanzaron doble figura: Sebastián Rey (14 unidades y 15 rebotes); Felipe Sagrera (14); Rafael Marzorati (10, 8 rebotes y 3 asistencias); Valentino Caffaratti (11); e Ignacio Caffaratti (10 y 10 rebotes).

El conjunto sampedrino, ya con la clasificación asegurada, buscará quedarse con el primer lugar este domingo por la mañana, cuando enfrente al local.

El plantel está integrado por los técnicos Augusto Carugatti, Samuel Panatteri y Juani Gastellú, y los jugadores Valentino Caffaratti, Ignacio Caffaratti, Ignacio Tettamanti, José Podestá, Rafael Marzoratti, Mateo Marelli, Nicanor Atrip, Pablo Cejas Orozco, Gregorio Insúa (pieza fundamental y baja de último momento por enfermedad), Simón Aguado, Felipe Sagrera, Sebastián Rey, Bruno Stringhini, Mateo Mastrobernardino, Valentino Morresi y Francisco González.

La Cuarta Fase del torneo más importante del país de la categoría Cadetes se disputará el 15 y 16 de Agosto, en una sede a designarse por licitación. Además de Náutico y Bahiense, el cuadrangular "J" tendrá como participantes a dos equipos de la zona Sur, que nuclea, entre otros, a Huracán de Trelew, La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia, Independiente de Neuquén y Atenas de Carmen de Patagones.



