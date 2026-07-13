Atletismo: Candela Basaldúa se consagró bicampeona provincial y clasificó al Nacional

La atleta Candela Basaldúa, integrante de la Escuela Municipal de Atletismo, se consagró campeona provincial en las pruebas de 400 y 800 metros llanos, en el marco del Campeonato Provincial U23 que se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata.

Durante la competencia celebrada en la pista marplatense, la deportista sampedrina sumó además un subcampeonato en la disciplina de 400 metros con vallas, completando un desempeño que le permitió asegurar su pasaje a la próxima instancia del calendario deportivo.

A partir de estos logros en territorio bonaerense, Basaldúa obtuvo la clasificación directa para participar en el Campeonato Nacional de la categoría, el cual se disputará los días 25 y 26 de julio en el partido de Tigre.