Vuelve el intercambio de figuritas del Mundial en el Paseo Público

La Feria Municipal de Emprendedores llevará a cabo este domingo una jornada comunitaria de intercambio de figuritas del Mundial, coincidiendo con el inicio de la instancia de 16avos de final del certamen futbolístico.

El encuentro se desarrollará en las instalaciones del Paseo Público Municipal y tiene como propósito generar un espacio de encuentro para los vecinos y aficionados, en el marco de la expectativa por el desempeño del seleccionado nacional y de su capitán, Lionel Messi.

Los dos encyentros que se desarrollaron hasta el momento convocaron a cientos de personas, fundamentalmente chicos y chicas.