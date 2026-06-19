Proponen implementar la firma digital y el expediente electrónico en el Concejo Deliberante

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de decreto destinado a modernizar el funcionamiento administrativo y legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro, mediante la implementación de la firma digital y el expediente electrónico. La iniciativa busca establecer el régimen técnico-legal para avanzar hacia la "despapelización" de la administración pública local, fundamentada en el marco normativo vigente a nivel nacional y provincial. De acuerdo con el texto de la propuesta, el nuevo sistema se regirá bajo los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y progresividad. El proyecto detalla qué documentos deberán ser suscritos de manera digital, define la plataforma oficial que se adoptará para tal fin, regula la gestión de los certificados correspondientes y prevé la capacitación obligatoria del personal del cuerpo deliberativo. Para garantizar una transición ordenada, la iniciativa contempla un cronograma de implement...

Un joven de 14 años con orden judicial de atención psiquiátrica fue retenido y golpeado por vecinos tras intentar robar un comercio

 


Un adolescente de 14 años fue perseguido, golpeado y aprehendido por un grupo de vecinos luego de intentar sustraer elementos de un comercio ubicado en la Avenida 11 de Septiembre al 1200.

El hecho motivó la intervención del personal policial, que se constituyó en el lugar tras recibir el alerta por la retención ciudadana del menor. Al verificar los datos del involucrado, las autoridades constataron que sobre el joven pesaba una orden de internación por problemas de salud mental vigente emitida por el Juzgado de Familia N° 3.

Ante esta situación, el personal actuante lo trasladó al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa". En el centro asistencial fue evaluado por los profesionales del área de Salud Mental, quienes determinaron que no era necesaria la internación inmediata y dispusieron que continúe bajo un esquema de consultas ambulatorias.

Los hechos fueron notificados a la Unidad Funcional de Instrucción del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, desde donde no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad hacia el menor debido a su edad. En las actuaciones judiciales correspondientes intervienen la fiscalía especializada y el Juzgado de Familia N° 3.