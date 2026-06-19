Un joven de 14 años con orden judicial de atención psiquiátrica fue retenido y golpeado por vecinos tras intentar robar un comercio

Un adolescente de 14 años fue perseguido, golpeado y aprehendido por un grupo de vecinos luego de intentar sustraer elementos de un comercio ubicado en la Avenida 11 de Septiembre al 1200.

El hecho motivó la intervención del personal policial, que se constituyó en el lugar tras recibir el alerta por la retención ciudadana del menor. Al verificar los datos del involucrado, las autoridades constataron que sobre el joven pesaba una orden de internación por problemas de salud mental vigente emitida por el Juzgado de Familia N° 3.

Ante esta situación, el personal actuante lo trasladó al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa". En el centro asistencial fue evaluado por los profesionales del área de Salud Mental, quienes determinaron que no era necesaria la internación inmediata y dispusieron que continúe bajo un esquema de consultas ambulatorias.

Los hechos fueron notificados a la Unidad Funcional de Instrucción del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, desde donde no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad hacia el menor debido a su edad. En las actuaciones judiciales correspondientes intervienen la fiscalía especializada y el Juzgado de Familia N° 3.