Un incendio afectó la cocina de una vivienda en la avenida 11 de Septiembre

Un incendio se registró durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en la avenida 11 de Septiembre al 2257, donde los daños materiales quedaron circunscritos principalmente al sector de la cocina gracias a la intervención de los Bomberos Voluntarios.

El siniestro comenzó alrededor de las 3:50 horas, momento en el que dos dotaciones del cuerpo activo se desplazaron hacia el lugar del hecho. Al arribar, el personal constató que los moradores no se encontraban en el interior de la propiedad y que los accesos estaban abiertos, lo que facilitó el ingreso inmediato para las tareas de sofocación.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Edgardo Epelde, detalló que la estructura afectada cuenta con un total de cinco ambientes. El fuego se concentró en la cocina, donde las llamas alcanzaron una heladera, el mobiliario propio de las instalaciones y el cielorraso. Para combatir el foco, los brigadistas atacaron el frente con dos líneas de agua directas, logrando la extinción completa del foco ígneo.

Pese a la intensidad del evento, no se registraron heridos ni personas afectadas durante el período en que se desarrollaron las tareas de emergencia. En tanto, las autoridades bomberiles indicaron que los restantes cuatro ambientes de la casa no fueron alcanzados por las llamas, aunque sí sufrieron diversas consecuencias debido a la propagación del humo y el intenso calor acumulado en la estructura.