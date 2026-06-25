Un documental de la Secundaria 8 destaca la vida, el trabajo y el compromiso del periodista Enrique Gaido
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Alumnos de la Secundaria 8 participan del programa Futuro Memoria, organizado por el Ministerio de Justicia y DDHH, en el marco de los 50 años del inicio de la Dictadura cívico-militar.
El trabajo permite reconstruir un año de detención y vejaciones, su posterior exilio y su labor previa y posterior a esos hechos como director y editor de revistas que marcaron una época. También se incluye una reseña de su etapa en el periodismo radial y su compromiso institucional.
Los alumnos realizaron entrevistas a sus hijas Adriana y Gabriela, a amigos como Naico Brambilla y recopilaron material gráfico y audiovisual con la colaboración de "Pety" Muñoz y Eduardo Campos. El trabajo en la revista Sucesos en 30 días, y la nota que lo "marcó" para que fuera perseguido, secuestrado y detenido forman parte de la historia reconstruida.
Las bases del programa determinaron que el corto fuera elaborado en formato vertical de video y con un límite de tiempo, lo que obligó a un importante trabajo de edición del material en crudo. Compartido en la plataforma TikTok, el documental necesita de likes para sumar adhesiones.
Pueden sumar sus votos en el siguiente link.
@__prommo26 "50 años de silencio, una historia silenciada del periodismo local". @FUTURO MEMORIA MMComunica. Escuela Secundaria N °8 Mariano Moreno. San Pedro. Buenos Aires . Homenaje a Enrique Gaido #futuromemoria #sanpedro #periodismo ♬ sonido original - 6to2da!