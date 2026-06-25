Presentaron la Quema del Demonio y las actividades para el mes de julio

El Municipio de San Pedro presentó este jueves una amplia agenda de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos espacios de la ciudad y las localidades vecinas. El anuncio, realizado en la Casona de Turismo, ratifica el trabajo conjunto entre el Estado local, clubes, colectividades y emprendedores para dinamizar la economía regional a través del turismo de cercanía. La conferencia de prensa estuvo encabezada por la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y el director de Cultura, Roberto González. También participaron referentes de la comunidad como Pamela Rivas (Cultura); Mauro Crivelli (Agrupación Mallorca); Stellia Maris Ginesta Martí y Susana Díaz (Casal Catalá); María Inés Corda (Museo Histórico “Fray José María Bottaro”); y Juan Cruz Tonelli (Club Paraná).

Un documental de la Secundaria 8 destaca la vida, el trabajo y el compromiso del periodista Enrique Gaido

 


Alumnos de la Secundaria 8 participan del programa Futuro Memoria, organizado por el Ministerio de Justicia y DDHH, en el marco de los 50 años del inicio de la Dictadura cívico-militar. 

Los estudiantes de 6to 2da elaboraron un documental en el que recuperan la figura de Enrique Delfor Gaido, comunicador y periodista sampedrino, quien fue detenido poco días antes del Golpe de Estado del 76.

El trabajo permite reconstruir un año de detención y vejaciones, su posterior exilio y su labor previa y posterior a esos hechos como director y editor de revistas que marcaron una época. También se incluye una reseña de su etapa en el periodismo radial y su compromiso institucional.  

Los alumnos realizaron entrevistas a sus hijas Adriana y Gabriela, a amigos como Naico Brambilla y recopilaron material gráfico y audiovisual con la colaboración de "Pety" Muñoz y Eduardo Campos. El trabajo en la revista Sucesos en 30 días, y la nota que lo "marcó" para que fuera perseguido, secuestrado y detenido forman parte de la historia reconstruida.

Las bases del programa determinaron que el corto fuera elaborado en formato vertical de video y con un límite de tiempo, lo que obligó a un importante trabajo de edición del material en crudo. Compartido en la plataforma TikTok, el documental necesita de likes para sumar adhesiones. 

@__prommo26 "50 años de silencio, una historia silenciada del periodismo local". @FUTURO MEMORIA MMComunica. Escuela Secundaria N °8 Mariano Moreno. San Pedro. Buenos Aires . Homenaje a Enrique Gaido #futuromemoria #sanpedro #periodismo ♬ sonido original - 6to2da!
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