Trasladaron residuos electrónicos a la planta de reciclaje y el miércoles hay una nueva jornada de recepción



En el marco de la campaña local de gestión ambiental, se llevó a cabo el traslado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) acopiados en el distrito hacia las instalaciones de la Cooperativa TecnoRAEE. La planta, que se encuentra ubicada en la localidad de Pilar, cuenta con la habilitación oficial del Ministerio de Ambiente para realizar las tareas de recuperación de materiales y asignación de disposición final de manera segura. En el marco de la campaña local de gestión ambiental, se llevó a cabo el traslado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) acopiados en el distrito hacia las instalaciones de la Cooperativa TecnoRAEE. La planta, que se encuentra ubicada en la localidad de Pilar, cuenta con la habilitación oficial del Ministerio de Ambiente para realizar las tareas de recuperación de materiales y asignación de disposición final de manera segura.

La iniciativa de concientización y recolección continúa en desarrollo en la ciudad. En ese sentido, este miércoles 17 de junio se realizará una nueva jornada de recepción de dispositivos en desuso, la cual tendrá lugar en la Plaza Constitución a partir de las 10.00 horas, permitiendo a los vecinos acercar sus equipos informáticos, electrodomésticos y componentes electrónicos dañados.