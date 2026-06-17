Trabajadores de la salud nucleados en CICOP anunciaron un nuevo paro de 24 horas para este jueves

Las trabajadoras y los trabajadores de la salud del Hospital Dr. Emilio Ruffa y de los Centros de Salud de Atención Primaria realizarán este jueves 18 de junio un paro de actividades por 24 horas "ante la falta de respuestas concretas a los reclamos que venimos sosteniendo desde hace semanas", informaron fuentes gremiales.

A través de un comunicado emitido por la seccional local de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), señalaron que la medida de fuerza se lleva a cabo "ante la falta de cumplimiento en el pago de acuerdos paritarios adeudados, retroactivos y bonificaciones pendientes, así como recategorizaciones y concursos".

"Asimismo, reclamamos mejores condiciones laborales y mayores garantías de seguridad para el desempeño de nuestras funciones", añadieron desde la Comisión Directiva, tras remarcar que si bien sostienen "diariamente la atención de la población con compromiso y responsabilidad", resulta "indispensable que las autoridades atiendan estos reclamos legítimos, que buscan garantizar derechos laborales fundamentales y fortalecer la calidad de los servicios de salud".

Por su parte, la titular de CICOP San Pedro, Jaquelina Primoletti, detalló el alcance de la afectación salarial al explicar que registran una "deuda de retroactivo de cuatro meses de 2025 y aplicación de las grillas de 2025 y enero, febrero, marzo y abril de 2026, recategorizaciones, bonificaciones, trayectorias formativas, concursos".

"En lo que respecta a las condiciones laborales y la grilla salarial, afecta a todos los trabajadores, la afecta en su bolsillo en general", advirtió la dirigente sindical en declaraciones a la prensa local.

Respecto de las negociaciones con el Ejecutivo municipal, Primoletti indicó que "el último interlocutor con el que hablamos es el Intendente pero hay diálogo permanente con todas las autoridades", al tiempo que precisó: "Estamos esperando la respuesta a la conformación de la mesa técnica. Nos dijeron que esta semana se podría dar un avance en este sentido. Es muy importante para poder tener un panorama más claro y transmitirlo a los trabajadores".

Finalmente, la organización gremial aclaró que durante la jornada de protesta "no van a funcionar los consultorios", aunque "se mantendrán las guardias y la atención de urgencias y emergencias, asegurando la cobertura de las prestaciones indispensables para la comunidad".

"Solicitamos a la población su comprensión y acompañamiento, entendiendo que esta medida tiene como objetivo defender los derechos de los trabajadores de la salud y contribuir a un sistema sanitario más justo, seguro y eficiente para todos", concluye el documento.