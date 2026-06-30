Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni presentan la comedia "Negociemos" en el Teatro Siripo

La exitosa comedia "Negociemos. Una historia de amor", protagonizada por los reconocidos actores de la escena nacional Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni, se presentará el jueves 10 de julio, a las 20.30, en el Teatro Municipal Siripo.

La pieza teatral, escrita por Alicia Muñoz y bajo la dirección de Ernesto Medela, propone una mirada sensible y emotiva sobre la soledad, el paso del tiempo y las segundas oportunidades en la vida adulta.

El argumento de la historia se desarrolla en una plaza céntrica donde Amalia y Miguel, dos personas con personalidades marcadamente diferentes, se encuentran y descubren que aún es posible abrirse a un nuevo vínculo afectivo cuando existe la firme decisión de "negociar" con el corazón.

La producción, que viene recorriendo los principales escenarios del país con una combinación de humor, emoción y reflexión, representa una propuesta artística de primer nivel que acerca la cartelera del teatro nacional al público local. Desde la organización informaron que las entradas para asistir al espectáculo ya se encuentran disponibles para la venta a través de la plataforma virtual Plateanet.