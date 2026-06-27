Reunión de autoridades con prestadores turísticos y gastronómicos

La Dirección de Turismo del Municipio de San Pedro, en articulación con el Centro de Comercio, Industria y Turismo, llevó a cabo una reunión con prestadores turísticos y gastronómicos locales con el objetivo de consolidar el trabajo conjunto entre el sector público y el privado. El encuentro se desarrolló en las instalaciones de la entidad mercantil.

La jornada tuvo como eje central la generación de políticas, propuestas y alternativas atractivas para el sector, en un contexto donde la actividad turística y la economía nacional atraviesan una crisis compleja. Frente a este escenario, las autoridades locales destacaron que la articulación entre el Estado y los privados constituye una herramienta fundamental para sostener el posicionamiento de San Pedro como destino de referencia en la región.

Durante el encuentro, la directora de Turismo, Marcela Cuñer, presentó la agenda de eventos planificada para las próximas semanas. En ese marco, se resaltó la propuesta denominada “Calle Patria”, programada para el próximo fin de semana largo en conmemoración del Día de la Independencia. Asimismo, se confirmó la realización de la octava edición de la Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo, que tendrá lugar los días 25 y 26 de julio.

Por su parte, el presidente del Centro de Comercio, Daniel Churruarín, planteó la necesidad de reactivar la Cámara de Prestadores Turísticos con el propósito de dotar de mayor agilidad a la toma de decisiones. La iniciativa busca facilitar un canal de diálogo directo con el Estado municipal para evaluar opciones y definir estrategias conjuntas que impulsen la llegada de visitantes a la localidad.

Al cierre de la actividad, los asistentes acordaron dar continuidad a las mesas de trabajo para avanzar en la agenda común, fijando el próximo encuentro para el 8 de julio. Desde la administración municipal reafirmaron el compromiso de acompañar a los emprendedores privados para unificar esfuerzos institucionales ante el actual panorama económico.