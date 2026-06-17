Pusieron en marcha el Programa de Salud Escolar en San Pedro

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en articulación con el municipio local, puso en marcha el Programa de Salud Escolar en el Partido de San Pedro, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a la salud y el control médico integral de la población estudiantil bonaerense.

El despliegue territorial comenzó con las y los alumnos de primer año de la Escuela Primaria Nº 4, quienes se convirtieron en los primeros beneficiarios de este dispositivo sanitario. La ejecución de las jornadas está a cargo de la Secretaría de Salud municipal, que trabaja en coordinación directa con la Jefatura Distrital de Educación para organizar el cronograma de visitas.

Según informaron fuentes oficiales, el programa tiene como objetivo principal realizar controles de salud fundamentales en el ámbito escolar, facilitando la detección temprana de patologías y promoviendo hábitos saludables desde la infancia. El esquema de atención continuará desarrollándose durante los próximos días, extendiendo la cobertura al resto de los establecimientos educativos del distrito sanpedrino de forma paulatina.



