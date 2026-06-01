Provincial U14 de atletismo: tres deportistas de la Escuela Municipal clasificaron al Campeonato Nacional

Una destacada actuación cumplió la delegación de la Escuela Municipal de Atletismo durante el Campeonato Provincial U14 que se desarrolló el pasado fin de semana en el Polideportivo de Tandil, certamen que además otorgó plazas directas para la próxima cita máxima de la categoría a nivel país.

La atleta Lola Gómez se alzó con el título de Campeona Provincial en la disciplina de Salto en Largo, tras registrar una marca de 4,39 metros. La deportista completó su cosecha con un tercer puesto en la prueba de 80 metros con un tiempo de 11 segundos y 46 centésimas, mientras que en los 150 metros llanos finalizó tercera en su serie clasificatoria y ocupó la sexta posición en la final con una marca de 21 segundos y 99 centésimas.

Por su parte, Inés Morosini cosechó dos subcampeonatos provinciales al ubicarse en el segundo escalón del podio tanto en Salto en Alto, con una marca de 1,46 metros, como en Salto en Largo, donde registró 4,36 metros. Asimismo, obtuvo el segundo lugar en su serie de 150 metros y culminó quinta en la final de la especialidad con un registro de 21 segundos y 61 centésimas.

El medallero para la escuela municipal se incrementó con la labor de Belén Morosini, quien conquistó el tercer lugar en Lanzamiento de Jabalina merced a una marca de 21,85 metros, sumando además un quinto puesto en la prueba de Lanzamiento de Bala con un registro de 6,44 metros. La representación local se completó con Luz Salvatori, quien cronometró 12 segundos y 67 centésimas para ubicarse séptima en su serie de velocidad y alcanzó los 3,19 metros en la competencia de Salto en Largo.

La competencia oficial funcionó como selectivo de clasificación directa para el Campeonato Nacional U14, programado para los días 13 y 14 de junio en el mismo escenario de la ciudad de Tandil. Tras confirmarse los resultados oficiales, las atletas Lola Gómez, Inés Morosini y Belén Morosini consiguieron su boleto definitivo para representar a la provincia en el mencionado torneo ecuménico.