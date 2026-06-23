Vuelve el intercambio de figuritas del Mundial en el Paseo Público

  La Feria Municipal de Emprendedores llevará a cabo este domingo una jornada comunitaria de intercambio de figuritas del Mundial, coincidiendo con el inicio de la instancia de 16avos de final del certamen futbolístico. El encuentro se desarrollará en las instalaciones del Paseo Público Municipal y tiene como propósito generar un espacio de encuentro para los vecinos y aficionados, en el marco de la expectativa por el desempeño del seleccionado nacional y de su capitán, Lionel Messi.

Proponen permitir el uso productivo de banquinas en rutas de la provincia de Buenos Aires

 


La diputada provincial del bloque Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley destinado a autorizar a los municipios bonaerenses a otorgar permisos de uso sobre las banquinas de rutas y caminos provinciales. La iniciativa busca aprovechar terrenos ociosos y generar nuevas fuentes de recursos económicos para las comunas bonaerenses.

La propuesta legislativa contempla la modificación de la Ley 10.342, normativa vigente que faculta a los intendentes a conceder permisos de uso sobre las franjas linderas de la red vial provincial, pero que excluye expresamente a las banquinas por cuestiones de seguridad vial. El cambio impulsado por la legisladora del Frente Renovador incorpora estos espacios laterales, condicionados a una autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense.

El proyecto también estipula la creación de un Registro de Usufructuarios de Banquinas Municipales para fiscalizar la utilización de los predios. Según los fundamentos de Rasquetti, la actual exclusión de las banquinas representa un desaprovechamiento de miles de hectáreas de suelo fértil y priva a los municipios de recaudar tasas o cánones derivados de su explotación regulada.

Entre los usos previstos, la iniciativa señala que las áreas linderas a las trazas viales podrían destinarse a explotaciones agrícolas de baja escala, siembra de forrajes, planes de forestación o parquización, e infraestructura de servicios. Como antecedente reciente, el municipio de 9 de Julio implementó en febrero pasado una licitación pública para sembrar entre 300 y 350 hectáreas de banquinas en la ruta provincial 65, bajo normativas que exigen respetar un margen libre de seguridad de entre tres y cinco metros dispuesto por Vialidad.