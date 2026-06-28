Otra multitudinaria jornada de intercambio de figuritas en el Paseo Público

Una multitud se congregó este domingo nuevamente en el Paseo Público Municipal para participar de otra jornada de intercambio de figuritas de la Copa del Mundo 2026.

La actividad, organizada de manera conjunta por la Feria Municipal de Emprendedores y las áreas recreativas de la Municipalidad, convocó tanto a niños como a adultos en una tarde marcada por el entusiasmo y el color mundialista.



El encuentro se desarrolló en un clima festivo y familiar, propiciando un espacio de encuentro donde los asistentes pudieron canjear sus repetidas y avanzar en el llenado del codiciado álbum oficial. La iniciativa no solo fomenta el esparcimiento al aire libre, sino que también impulsa la economía social al integrarse con los puestos de los emprendedores locales que habitualmente forman parte del paseo dominical. El encuentro se desarrolló en un clima festivo y familiar, propiciando un espacio de encuentro donde los asistentes pudieron canjear sus repetidas y avanzar en el llenado del codiciado álbum oficial. La iniciativa no solo fomenta el esparcimiento al aire libre, sino que también impulsa la economía social al integrarse con los puestos de los emprendedores locales que habitualmente forman parte del paseo dominical.

Como atractivo adicional de la convocatoria, la organización llevó a cabo sorteos de premios entre los presentes. El momento más esperado de la tarde llegó con la adjudicación del premio mayor, un pozo acumulado de más de 250 figuritas que quedó en manos de Bruno Basaldúa.