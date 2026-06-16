Nuevo hallazgo paleontológico: recuperan un diente de Macrauchenia en las barrancas

Un nuevo e importante hallazgo paleontológico se suma al patrimonio de nuestra ciudad. El equipo del Museo Paleontológico de San Pedro recuperó una pieza dental de una Macrauchenia (), la cual ya forma parte de la colección de la institución.

El fósil es un incisivo que se encuentra en perfecto estado de conservación. El descubrimiento se produjo durante una recorrida de rutina efectuada por el personal del museo en un sector de barrancas ubicado a unos 8 kilómetros del casco urbano.

La Macrauchenia fue un mamífero herbívoro de aspecto particular que habitó la región. Su fisonomía combinaba características similares a las de un camello, un tapir y un caballo. Además, poseía una prolongación en su labio superior en forma de pequeña trompa o probóscide, extremidad que utilizaba para arrancar la vegetación con la que se alimentaba.

Este ejemplar destaca como uno de los animales fósiles sudamericanos más singulares y no dejó descendientes vivos tras su extinción. De hecho, las características de sus restos llamaron la atención del naturalista británico Charles Darwin durante su célebre viaje por el continente sudamericano en el siglo XIX.