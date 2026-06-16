Natación: Valentina Boari se coronó bicampeona nacional con récord de campeonato

La nadadora del Club de Pescadores y Náutica San Pedro, Valentina Boari, alcanzó un histórico desempeño en el Campeonato Nacional de Infantiles disputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se consagró bicampeona argentina.

Boari, de 13 años, obtuvo la medalla de oro en la prueba de los 100 Metros Libres al registrar una marca de 1:00.55, un tiempo que además estableció un nuevo récord para este torneo. Este título se suma a la presea dorada que ya había conquistado previamente en la competencia de los 200 Metros Libres.

La joven deportista, que sostiene un destacado nivel competitivo en los planos nacional e internacional, completó su destacada participación en la cita federal sumando dos subcampeonatos nacionales en las exigentes distancias de 50 y 400 Metros Libres.