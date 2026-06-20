Alumnos de cuarto año realizaron su promesa de lealtad en el acto oficial por el Día de la Bandera

 San Pedro conmemoró hoy el Día de la Bandera con un acto oficial en homenaje al General Manuel Belgrano, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 20 de junio de 1820. La ceremonia central estuvo marcada por la tradicional promesa de lealtad a la insignia patria efectuada por alumnos y alumnas de cuarto año de las escuelas primarias del distrito, quienes asistieron acompañados por la comunidad educativa y sus familias. El encuentro fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar. También participaron del homenaje concejales, funcionarios municipales, autoridades educativas del Consejo Escolar, Veteranos de Malvinas, Soldados Continentales, miembros de fuerzas de seguridad, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y representantes de instituciones intermedias de la localidad.

Mantenimiento en la red eléctrica: anuncian cortes para este lunes

 


COOPSER informó que el próximo lunes 22 se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en las líneas de distribución de distintos sectores de la ciudad, lo que requerirá la interrupción programada del suministro de energía en diversas franjas horarias.

Según el cronograma oficial difundido por la cooperativa, el primer corte afectará de 8 a 11 a la zona de Honorio Pueyrredón del 600 al 800 y a la avenida Sarmiento del 1100 al 1450.

Posteriormente, entre las 10 y las 12, los operarios concentrarán los trabajos en un radio más amplio que comprenderá la calle Frers del 2700 al 4100, la calle 58 y la calle 60, ambas del 1900 al 2200, y Emilio Esteves del 1500 al 2200. Asimismo, durante ese mismo horario, se prevé el cese temporal del servicio en el Loteo Industrial y en el sector de las calles 80 y 82, del 1500 al 1800.

Desde la empresa prestataria del servicio eléctrico solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias del caso, al tiempo que recordaron que los cortes se encuentran sujetos a las condiciones climáticas y que el servicio se restablecerá de forma progresiva una vez concluidas las obras de mejora en la red.