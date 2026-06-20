Mantenimiento en la red eléctrica: anuncian cortes para este lunes

COOPSER informó que el próximo lunes 22 se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en las líneas de distribución de distintos sectores de la ciudad, lo que requerirá la interrupción programada del suministro de energía en diversas franjas horarias.

Según el cronograma oficial difundido por la cooperativa, el primer corte afectará de 8 a 11 a la zona de Honorio Pueyrredón del 600 al 800 y a la avenida Sarmiento del 1100 al 1450.

Posteriormente, entre las 10 y las 12, los operarios concentrarán los trabajos en un radio más amplio que comprenderá la calle Frers del 2700 al 4100, la calle 58 y la calle 60, ambas del 1900 al 2200, y Emilio Esteves del 1500 al 2200. Asimismo, durante ese mismo horario, se prevé el cese temporal del servicio en el Loteo Industrial y en el sector de las calles 80 y 82, del 1500 al 1800.

Desde la empresa prestataria del servicio eléctrico solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias del caso, al tiempo que recordaron que los cortes se encuentran sujetos a las condiciones climáticas y que el servicio se restablecerá de forma progresiva una vez concluidas las obras de mejora en la red.