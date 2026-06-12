Lanzan una campaña contra la ludopatía online de cara al Mundial de Fútbol 2026

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña de concientización destinada a prevenir los problemas de salud mental vinculados a las apuestas virtuales durante el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, informaron hoy fuentes oficiales.

Bajo la consigna "Que la única pasión sea alentar a la Selección", la cartera sanitaria dirigida por Nicolás Kreplak busca advertir sobre los riesgos del juego problemático en un contexto de alta exposición y estímulos deportivos. Desde la gestión provincial destacaron que cuando las apuestas dejan de ser un entretenimiento y empiezan a generar ansiedad, aislamiento o conflictos en la vida cotidiana, es momento de detenerse.

El juego problemático, definido como una afección de salud mental que deviene de la adicción a actividades recreativas donde se gana o se pierde dinero, registró un notable incremento en los últimos años a partir de la proliferación de plataformas online, casinos virtuales y mesas de póker accesibles de manera irrestricta desde dispositivos móviles.

Especialistas en la materia advierten que esta modalidad virtual posee el riesgo particular de atraer a los juegos de azar a personas que previamente no manifestaban interés en estas prácticas. Al ampliarse la base de usuarios, se eleva proporcionalmente la cantidad de ciudadanos propensos a desarrollar un cuadro adictivo.

El peligro se ve potenciado por el uso del teléfono celular como vía de acceso principal, un dispositivo que centraliza la rutina diaria y cuyas prestaciones básicas ya suelen asociarse a factores de ansiedad. Al integrarse el juego en los entornos virtuales habituales, este se naturaliza como una aplicación más, lo que complejiza la detección temprana de la conducta adictiva.

Desde el área de Salud de la Provincia aseveraron que el juego en línea se vuelve problemático cuando se realiza de forma recurrente y excede la capacidad de autocontrol del individuo, aclarando que es una problemática que afecta a todas las clases sociales y edades, con especial incidencia en el segmento de los jóvenes.

Entre las principales señales de alerta a las que se debe prestar atención, las autoridades sanitarias enumeraron la manifestación de cuadros de ansiedad, irritabilidad o aislamiento social, la pérdida repentina de interés en actividades que antes resultaban placenteras y la preocupación constante por las apuestas. Asimismo, mencionaron la tendencia a la negación, las mentiras o la minimización del tiempo invertido en las plataformas, junto a una conducta de juego recurrente imposible de contener.

La campaña enfatiza la necesidad de preservar los espacios de socialización y las experiencias compartidas que caracterizan a los eventos deportivos masivos por sobre el aislamiento que imponen las apuestas en línea. A tal fin, la administración bonaerense recordó que dispone de espacios de atención, acompañamiento y orientación específicos para los afectados y sus familias, accesibles de forma gratuita a través de la línea telefónica 0800-222-5462.