La UCR local convoca a un encuentro multisectorial abierto bajo la consigna "San Pedro debe despertar"

La Unión Cívica Radical (UCR) de San Pedro, bajo la presidencia del diputado (MC) Germán López, convocó a la comunidad a participar de un encuentro abierto con el objetivo de debatir y delinear los ejes para el desarrollo estratégico de la ciudad. La actividad se llevará a cabo este viernes 19 de junio a las 18:00 horas en la sede del comité partidario, ubicada en la intersección de las calles Salta y Obligado.

Desde la organización del evento señalaron que la iniciativa busca consolidar "un espacio abierto para dialogar, intercambiar ideas y construir juntos una visión de futuro para nuestra ciudad", orientado de manera amplia a vecinos, instituciones, comerciantes, empresarios y representantes de distintos sectores de la comunidad.

Los referentes del espacio enfatizaron las ventajas estructurales de la región al sostener que San Pedro es "una ciudad con enormes oportunidades" debido a su conectividad y matriz productiva, que incluye el puerto, la autopista, el ferrocarril, la producción agropecuaria, el comercio, la industria y el potencial turístico. Sin embargo, advirtieron que "la realidad cotidiana nos muestra una ciudad que hace tiempo dejó de crecer al ritmo de sus posibilidades".

Frente a este diagnóstico, desde el radicalismo local plantearon la necesidad de abrir "una nueva etapa con más participación, más diálogo y una mirada compartida sobre el futuro" del distrito, convocando no solo a los sectores productivos sino también a representantes de distintos espacios políticos para generar un ámbito de debate conjunto.

"Los grandes desafíos no se resuelven en soledad. Se resuelven con compromiso, participación y trabajo conjunto", concluye la convocatoria, que se presenta bajo la premisa "El futuro no se espera. Se construye".