La delegación de la Asociación Sampedrina de Karate cosechó 13 medallas en el Torneo Nacional de Santa Fe

Una delegación de la Asociación Sampedrina de Karate, en representación de Hayashi-ha Shitoryu Kai San Pedro, concretó una destacada participación en el 18° Torneo de Karate y Kobudo SKKA Argentina - Copa Batalla Punta Quebracho. El certamen de artes marciales se llevó a cabo el pasado domingo 14 de junio en las instalaciones del Megaestadio Municipal "4 de Junio", ubicado en la ciudad de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe.

El selectivo local cosechó un total de 13 medallas, distribuidas en tres preseas de oro, cinco de plata y cinco de bronce, tras medirse con deportistas pertenecientes a diversas escuelas y organizaciones de la región. El equipo sampedrino estuvo integrado por los atletas Romina Flaiman, Valentín Gauna, Jaco Padilla, Nahuel Bonda, Ona Picasso, Juan Francisco Rodríguez, Iván Cerda y Martín Iglesias.

En la modalidad de Kata, las actuaciones más relevantes correspondieron a Romina Flaiman y Juan Francisco Rodríguez, quienes alcanzaron el primer puesto en sus respectivas categorías. Por su parte, Valentín Gauna, Jaco Padilla e Iván Cerda se adjudicaron el segundo lugar del podio, mientras que Nahuel Bonda obtuvo la tercera ubicación de la disciplina.

En la competencia de Kumite, Jaco Padilla se consagró con el primer puesto del certamen. Asimismo, las medallas de plata quedaron en manos de Nahuel Bonda y Valentín Gauna, en tanto que Romina Flaiman, Ona Picasso y Juan Francisco Rodríguez completaron la cosecha de la delegación local con sendas preseas de bronce.