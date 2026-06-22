Jóvenes del Programa Envión encabezaron una jornada de forestación en el Playón Depietri

Jóvenes que integran el Programa Envión encabezaron una jornada de forestación en la plaza del Playón Depietri, donde se plantaron 11 nuevos árboles. La iniciativa se llevó a cabo en un trabajo conjunto con el personal de las áreas de Parques y Jardines y del Cementerio, reparticiones dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos local.

Los ejemplares colocados en el espacio público fueron provistos por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires. La entrega de la forestación se concretó a partir de las gestiones realizadas previamente por la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio.

Desde el Municipio expresaron que "este tipo de acciones articuladas entre la Provincia y las distintas dependencias comunales buscan promover la inserción comunitaria de los jóvenes a través de la puesta en valor de los espacios recreativos y el cuidado del medio ambiente en los barrios".