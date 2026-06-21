Investigan el hecho en el que tres integrantes de una familia murieron al caer con su auto a un arroyo cerca de Baradero

Tres integrantes de una misma familia oriunda de la ciudad entrerriana de Victoria, entre ellos un bebé de un año, fallecieron ahogados tras despistar el automóvil en el que viajaban y caer a un arroyo en cercanías de Baradero.

El trágico episodio ocurrió el pasado viernes minutos antes de las 22 en el kilómetro 124 de la ruta nacional 9, en momentos en que la familia se desplazaba en dirección a Rosario a bordo de un automóvil Volkswagen Senda. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, el cual atravesó el guardarrail y se desplazó unos 20 metros hasta caer de punta en el arroyo Cañada Honda, donde quedó completamente sumergido y con sus ruedas hacia arriba.

Como consecuencia del impacto y la inmersión, en el lugar perdieron la vida Melina Victoria Acevedo, de 33 años; su hijo, Rafael Nicolás Giménez, de un año; y su suegro, Rodolfo Giménez, de 65 años. Fuentes del caso precisaron que todas las víctimas viajaban con el cinturón de seguridad colocado y que el menor se encontraba en su correspondiente asiento infantil.

El único sobreviviente del siniestro fue Guillermo Nicolás Giménez, de 33 años —esposo de Acevedo y padre del niño—, quien logró salir del habitáculo por sus propios medios antes de que el coche se hundiera. El hombre fue hallado en estado de shock y con un cuadro de hipotermia tras lograr comunicarse con el servicio de emergencias 911.

Efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Baradero indicaron que debieron trabajar en condiciones complejas debido a la intensa oscuridad de la zona y la profundidad del curso de agua, estimada en unos dos metros. Durante las tareas de rescate, algunos de los servidores públicos también debieron recibir asistencia médica en ambulancias tras presentar síntomas de hipotermia por las bajas temperaturas.