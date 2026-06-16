Comienza la implementación del Programa de Salud Escolar Bonaerense en primer grado de las escuelas locales

 La Secretaría de Salud, comunicó que este miércoles se pondrá en marcha la aplicación local del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El despliegue territorial de las jornadas de atención médica tendrá su inicio en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 4, ubicada en la calle Depietri 750.

Encuentro intergeneracional: Abuelos y niños compartieron una tarde de risas y juegos

 


Los integrantes de la Dirección de Adultos Mayores, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizaron una emotiva visita a la Casa del Niño "El Amanecer". El encuentro transformó la jornada en un espacio de convivencia activa donde los concurrentes compartieron una merienda, sesiones de disfraces y diversos juegos recreativos.

Durante la tarde, las anécdotas y las risas cruzaron las barreras de la edad, permitiendo que tanto los chicos como las docentes y los mayores conectaran desde la experiencia y la alegría. Desde la organización destacaron que este tipo de actividades comunitarias resultan fundamentales para consolidar los lazos afectivos entre distintas generaciones, reafirmando la idea de que el aprendizaje mutuo y el intercambio de vivencias valiosas nunca se detienen.