Encuentro intergeneracional: Abuelos y niños compartieron una tarde de risas y juegos

Los integrantes de la Dirección de Adultos Mayores, bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, realizaron una emotiva visita a la Casa del Niño "El Amanecer". El encuentro transformó la jornada en un espacio de convivencia activa donde los concurrentes compartieron una merienda, sesiones de disfraces y diversos juegos recreativos.

Durante la tarde, las anécdotas y las risas cruzaron las barreras de la edad, permitiendo que tanto los chicos como las docentes y los mayores conectaran desde la experiencia y la alegría. Desde la organización destacaron que este tipo de actividades comunitarias resultan fundamentales para consolidar los lazos afectivos entre distintas generaciones, reafirmando la idea de que el aprendizaje mutuo y el intercambio de vivencias valiosas nunca se detienen.