Encuentro intergeneracional: Abuelos y niños compartieron una tarde de risas y juegos

Comienza la implementación del Programa de Salud Escolar Bonaerense en primer grado de las escuelas locales
Comienza la implementación del Programa de Salud Escolar Bonaerense en primer grado de las escuelas locales
La Secretaría de Salud, comunicó que este miércoles se pondrá en marcha la aplicación local del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El despliegue territorial de las jornadas de atención médica tendrá su inicio en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 4, ubicada en la calle Depietri 750.