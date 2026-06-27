En su renuncia, Alfredo Carrasco habló de "dos polos de fanatismo" y pidió "elevar el nivel de discusión"

Alfredo Carrasco presentó su renuncia indeclinable al cargo de Secretario Privado del intendente Cecilio Salazar, la cual se hará efectiva a partir del próximo 29 de junio.

En la misiva, Carrasco fundamentó su decisión al señalar que los ciclos terminan "cuando ya no sientan la motivación o las ganas que nos empuja, particularmente a las nuevas generaciones, a estar disponibles al cien por ciento para cumplir con los objetivos requeridos".

El funcionario saliente enfatizó la necesidad de poseer "la grandeza y la templanza suficiente para dejar a otro que ocupe el lugar en cuestión" ante la falta de esa disposición plena.

En un párrafo de carácter político, Carrasco manifestó su preocupación por lo que denominó una "falta de representatividad del sistema político en general hacia una gran parte de la sociedad", situación que a su criterio somete a la ciudadanía a definirse entre "dos polos de fanatismo" que, por un lado, alzan las banderas de "Cristina Libre" o, por el otro, la de "la destrucción del estado poniendo en riesgo las bases del sistema Republicano".

El ahora exsecretario expresó su anhelo de encontrar "algún día un camino poniendo la integridad de las instituciones por delante, elevando el nivel de discusión y profundidad en las ideas, y que no todo se limite a un recorte o comentario en redes sociales", al tiempo que agradeció la confianza brindada por el jefe comunal durante su gestión y el trabajo compartido con el equipo municipal y los vecinos de San Pedro.

Este es el texto completo:

San Pedro, 23 de junio de 2026.-

Intendente

Sr. Cecilio Salazar

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. por medio de la presente en mi carácter de Secretario Privado a los fines de presentar mi renuncia indeclinable a dicho cargo a partir del día 29 de junio del corriente.

Aprovecho esta instancia para expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza que me ha brindado en los años que fui parte del equipo de gestión. Como lo he expresado cada vez que me toco prestar juramento, considero que los funcionarios debemos tener bien en claro que los cargos son transitorios y nunca deben ser tomados como una salida laboral.

Los ciclos se terminan cuando la persona que nos designó lo disponga o como en mi caso cuando ya no sientan la motivación o las ganas que nos empuja, particularmente a las nuevas generaciones, a estar disponibles al cien por ciento para cumplir con los objetivos requeridos. En ese momento hay que tener la grandeza y la templanza suficiente para dejar a otro que ocupe el lugar en cuestión.

Por otro lado, no quiero dejar de expresar humildemente una consideración que siento sobre la falta de representatividad del sistema político en general hacia una gran parte de la sociedad, sometiéndola constantemente a definirse entre dos polos de fanatismo que hoy en día alzan las banderas de, “Cristina Libre “o “La destrucción del estado poniendo en riesgo las bases del sistema Republicano “.

Ojalá algún día encontremos un camino poniendo la integridad de las instituciones por delante, elevando el nivel de discusión y profundidad en las ideas, y que no todo se limite a un recorte o comentario en redes sociales.

Por último, no quiero dejar de agradecer a los miembros del equipo con los que hemos compartido tantos días de trabajo y aprendizaje, como así también a los vecinos de San Pedro.

Sin otro particular, saludo atte.